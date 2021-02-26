Oltası kopmasın diye 7 kiloluk balığı kıyıya sürükleyerek getirdi

26 Şubat 2021 19:26
Antalya’nın Aksu ilçesinde sahilde balık tutan balıkçıların oltasına 7 kilogram ağırlığındaki Akya balığı takıldı. Balıkçı, oltanın kopmaması için balığı elleriyle sahile taşıdı.
Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde balık tutan balıkçıların oltasına 7 kilogram ağırlığında yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki Akya balığı takıldı. Balıkçı, oltasının kopmaması adına denizden sürüyerek getirdiği Akya balığını sahilde kucağına aldı. Balıkçı, balığı getirirken çevredeki arkadaşları bu anı kameraya aldı.
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