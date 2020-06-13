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Ölmek üzereyken buldukları tilki, iyileştikten sonra her gün ziyaretlerine geliyor

13 Haziran 2020 13:39

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Üçkaya Köyünde yaşayan Aktürk çiftinin ölmek üzereyken buldukları ve 3 ay sonra doğaya gönderdikleri Pamuk isimli tilki, aileyi her gün ziyarete geliyor.

Tokat’ın Zile ilçesine 35 km uzaklıkta bulunan Üçkaya Köyü Muhtarı Rıza Aktürk (42) ile eşi Elif Aktürk (38), Pamuk ismini verdikleri tilki yavrusu ile 3 ay önce henüz gözleri açılmamışken tanıştı. Annesini kaybeden Pamuk’a Elif Aktürk annelik yapmaya başladı. 3 ay boyunca evde bakılıp biberonla beslenen Pamuk, 3 aylık olduktan sonra doğaya bırakıldı.

Günün belirli saatlerinde evine gelip karnını doyuran Pamuk, bu kısa ziyaretler sonrasında bir sonraki ziyaretine kadar doğal ortamı olan dağlara çekiliyor.

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