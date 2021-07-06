Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmesini isteyen bir eylemci, meşaleyi su tabancasıyla söndürmeye çalıştı

Tokyo 2020'ye geri sayım sürerken, Olimpiyat meşalesinin Japonya yolculuğu ilginç bir protestoya sahne oldu. Oyunların iptal edilmesini isteyen bir eylemci, meşaleyi su tabancasıyla söndürmeye çalıştı.

Olimpiyat Oyunları'nın geleneksel meşale yolculuğu beklenmedik bir protestoya sahne oldu. Pandemi günlerinde Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo'da düzenlenmesini istemeyen bir eylemci, su tabancasıyla tepkisini gösterdi.

53 yaşındaki Kayoko Takahashi, gerçekleştirdiği eylemin ardından gözaltına alındı.

Japonya'da yapılan son anketlerde halkın yüzde 46'sının karşı olduğu Tokyo 2020 için hazırlıklar son aşamada.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başlayacak.