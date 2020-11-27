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Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!

Fotoğraf çektiren üç çalışandan birinin işine son verildi, ölüm tehditleri alıyor

27 Kasım 2020 13:33

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın cenazesinden olay yaratan görüntüler ortaya çıktı. Cenaze işlemlerini gerçekleştiren görevliler efsane ismin cenazesiyle fotoğraf çektirip paylaşırken, bu görüntüler sonrası çalışanlar ölüm tehdidi aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, futbol tarihinin en önemli isimlerinden Diego Armando Maradona'nın ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin vefatının ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor.

Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler

Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cenazesiyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktı. Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen çalışanın görevine son verildi.

Görüntülerin yayılmasının ardından çalışana yönelik ölüm tehditlerinin geldiği ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedildi.

Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron işçi olduğunu ve görüntülerin ardından ilişkilerinin kesildiğini söyledi.

Daha önce de Maradona'nın Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque efsane isimle hatıra fotoğrafı çektirmiş ve Maradona'nın ailesi, bu fotoğrafı izinsiz paylaştığı için doktora tepki göstermişti.

Kaynak: Hürriyet

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