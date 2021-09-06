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Okullar açıldı: Okul servislerine denetim yapıldı

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı

06 Eylül 2021 09:42

Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde üzerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin okulların başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu. Fatih Lahor Kavşakta da polis ekipleri okul servislerini kurulan uygulama noktasına çekti. Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi.

"Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı"

Aracında ‘Dur’  levhası bulunmayan ve minibüs kullanma geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanan bir servis sürücüsüne para cezası kesildi. Minibüs, uygulama noktasına gelen başka bir şoför tarafından götürüldü.

Ceza kesilen servis sürücüsü, “Kreş servisi çekiyorum. Arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. ‘Dur levhası yok’ dedi. Şimdi başka bir şoför gelecek. Belgenin birkaç tane sınırı var. Bir tanesi dolmuş” dedi.

okullar açıldıservi araçları denetlendi

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