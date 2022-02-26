Okuldaki taciz ve darp olayı iddiasına sendikalardan protesto

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde bir ortaokul öğrencisinin, kadın öğretmeni taciz ettiği, olayın savcılığa taşınması üzerine, ailesinin ise okul müdürünü dövdüğü öne sürüldü. Ortak bir açıklama yapıp darp edilen Müdür Mehmet Gündoğdu'ya destek veren eğitim sendikaları, okulda şiddeti protesto etti.

Olay, önceki gün Kemalpaşa'nın Armutlu Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, son sınıftaki erkek öğrencilerden biri, kadın öğretmenini taciz etti. Öğretmenin şikayetçi olması üzerine öğrenciye uyarı cezası verildi. Durum ailesine de bildirildi. Ancak, öğrencinin bu kez kadın öğretmene tacizi aleni şekilde tekrarladığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine okul yönetimi, olayı savcılığa bildirdi. Okuldaki tacizle ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencinin velisi okula gelip Müdür Mehmet Gündoğdu ile görüştü. İddiaya göre, Kemalpaşa'da tanınan bir aile olduklarını ve itibarlarının zedelendiğini savunan öfkeli aile bireyleri, Müdür Gündoğdu'yu darp etti. “İş göremez” raporu alan Müdür Gündoğdu aileden şikayetçi oldu.

Eğitim sendikaları, öğretmene yönelik şiddete tepki gösterdi. Eğitim- İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen'in ilçe temsilcilikleri okul önünde ortak bir açıklama yaptı.

Eğitim İş Kemalpaşa Temsilcisi Salih Topuk'un okuduğu açıklamada, “Ülkenin Milli Eğitim Bakanı, valisi, kaymakamı tarafından öğrencilerinin gözü önünde azarlanan, sınıfından kovulan öğretmenler, okullarda ve sokaklarda da veliler ve öğrenciler tarafından dövülür hale gelmiştir” denildi.

Öğretmenlere yönelik şiddetin en büyük sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı ve uyguladığı yanlış politikalar olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Öğretmeni eğitimci olarak değil, bakıcı gibi gören zihniyetin veli ve öğrencilere empoze edilmesiyle, onların gözünde öğretmenler itibarsızlaştırılmıştır. Okullarda yaşanan bu tür şiddetin önlenmesi için, gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Bu konuda başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri harekete geçmeye çağırıyoruz. Öğretmenlere yapılan şiddet eylemlerini bir kere daha kınıyoruz.”