Okulda skandal görüntüler; öğretmenden öğrenciye dayak!

Ümraniye'de bir ilkokulda öğrencilerinin tahtaya yazı yazamamasına sinirlenen öğretmen, öğrencilerine dayak attı. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi. Milli Gazete'nin internet sitesinden alınan görüntülere göre, T.K. isimli öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazı yazmalarını istedi. Tahtaya çıkan öğrenciler yazmakta zorlanınca öğretmen T.K. sinirlenerek öğrencilerine hakaret etmeye başladı. Ardından öğretmen T.K.'nin öğrencisine vurmaya başladı. Öğrenciye tokat atan öğretmen, kimi zaman da öğrencisini itekledi.