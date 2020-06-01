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Okul kantininden hırsızlık yapan şahıs kamerada

01 Haziran 2020 11:05

Gaziantep'te bir okulun kantininden televizyon ve çeşitli malzemeler çalan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerden tespit edilip yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'nde bir okulda ve okulun kantininde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, okulun kantininden televizyon ile birlikte çok sayıda malzeme çalan E.B. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın hırsızlık anları ise okuldaki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kameralardan tespit edilen ve yapılan operasyonla yakalanan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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