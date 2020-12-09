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Okan Bayülgen'den gündem olan yorum: Öyle bir geri zekalının şöhreti en fazla 3 sene sürer...

"Şöhret bir meslek değil, sonuç"

09 Aralık 2020 12:32

TV100'de ekrana gelen 'Nokta' programındı hazırlayıp, sunan televizyoncu Okan Bayülgen'in 'Şöhret' yorumu sosyal medyada gündem oldu. Şöhretin bir meslek değil, sonuç olduğunu söyleyen Bayülgen “Her sabah kalkıp menajerinin zoruyla Instagram’a 1 tane ‘Uyandım siz de uyandınız mı?’ fotoğrafını koyan bir geri zekalının şöhreti 3 sene sürer en fazla biraz itekleme ile 5 sene sürer” dedi. 

Yorumunu örneklerle destekleyen Bayülgen, "Örneğin avukatlık meslek, şöhret sonucu... Mühim bir dava kazanmış şöhret olmuş, mesleği avukatlık, güzel kızlar da, oğlanlar da bir sonuç... Apartman dairesi almak da sonuç mesela, meslek değil. 'Kaç tane olmasını istiyorsunuz?' diyorlar. '50 tane' cevap veriyor. Nereden öğrenmişler, 'Küçük Emrah ve Beyazıt Öztürk'ten... Öyle değil" diye konuştu. 

 

 

 

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