Öğretim görevlisi sosyal deney yapan öğrencisini okuldan atmakla tehdit etti

Why Shy adlı sosyal deney grubunun "Benim dövmek istediğini duydum" başlıklı deneyinde ilginç bir olay yaşandı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olayda, sosyal deney yapan öğrencinin "Benim dövmek istediğini duydum" diyerek yaklaştığı kişi, öğrenciyi "Ben öğretim görevlisiyim. Geri adım atmam soruşturma açtırır seni okuldan attırırım" diyerek tehdit etti. Yaşanan olayın görüntülerinin internette yayınlanmasının ardından öğretim görevlisi olduğu belirtilen kişi sosyal medyada sert ifadelerle eleştirildi.