Öğretim görevlisi ile öğrenci arasında yaşanan diyalog gündem oldu: "Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok"

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Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü hocası, öğretim görevlisi Özer Özçelik'in online eğitim sırasında bir öğrencisiyle yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Öğrenci “Çoğu kişide bilgisayar yok" dedi. Özçelik de diyaloğun devam eden bölümünde "Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok" yanıtını verdi.

Bir öğretim görevlisi ve öğrencinin bu diyaloğu yaşaması akıllara yeniden 'Uzaktan eğitime geçildi ancak bilgisayarı, interneti olmayan öğrenciler ne yapacak?' sorusunu getirdi.

Üniversiteden açıklama

Trakya Üniversitesi de söz konusu olaya ilişkin bir açıklama metni paylaştı. "Özer Özçelik'in ders sırasında öğrencileriyle yaptığı iyi niyetli bir sohbetin, maksatlı bir şekilde, kes-yapıştır yöntemiyle, kanunsuz olarak paylaşılmasından üzüntü ve rahatsızlık duyduk" denilen açıklamanın tamamı şöyle;

Öğretim görevlisi Özçelik ve öğrencisinin arasında yaşanan diyalog şöyle;

Özçelik, online ders sırasında kendisine “Telefondan kent sistemler nasıl işaretlenecek?” sorusunu yönelten öğrenciye “Telefondan girme” cevabını verdi. Bunun üzerine öğrenci de Özçelik'e “Çoğu kişide bilgisayar yok, onu demek istiyorum hocam” dedi.

Özçelik öğrencisinin bu ifadesinin ardından şunları söyledi:

“Asgari şartları sağlamak zorundasınız. 'Bilgisayarım yok, internetim yok' bu sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Sınava ve derse girme gibi bir zorunluluğunuz yok. Telefonu olmayanlar ne yapacak? Sınav yapmayacak mı? Herkeste telefon olmak zorunda mı?”

Özçelik, başka bir öğrencinin “Giremeyeceğiz o zaman sınava” sözlerinden sonra ise “Girmeyin arkadaşlar. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin veriler:

Türkiye, 77 OECD ülkesinin yer aldığı ‘İnternet bağlantısına erişimi olan öğrenciler’ listesinde 70’inci sırada

TÜİK verilerine göre 2 milyon 716 bin 883 hanede internet erişimi bulunmuyor

EBA’ya giriş yapan öğrenci sayısı 10.3 milyon. Bu sayı yaklaşık 6 milyon öğrencinin EBA’yı hiç kullanmadığını gösteriyor. Türk Eğitim Derneğinin raporuna göre öğrencilerin yüzde 60’ı EBA’ya giriş bile yapmadı

Türkiye’de düşük gelir grubundan öğrencilerin bilgisayara erişim oranı yüzde 40’larda

EBA’nın canlı derslerine katılım birçok okulda yüzde 15-20’lerle sınırlı

Canlı derslere katılan öğrencilerin yüzde 70’ten fazlası sadece dinleyici konumunda