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Öğrencilerin barınma sorunlarını gündeme taşıyan 'Barınamayanlar Hareketi' sokakta yatmaya başlayacak

20 Eylül 2021 08:52

Türkiye genelinde artan kira ve yurt fiyatlarını protesto eden ‘Barınamıyoruz Hareketi’ sokakta yatarak protestolara başlıyor. 

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber artışa geçen kira fiyatlarıyla öğrenciler zor durumda kaldı. Artan kiralar ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeniyle öğrenciler, pansiyon ve yurtlara yöneldi. 

Yurtların artan ücertlerini protesto eden vatandaşlar ise ‘Barınamıyoruz Hareketi’ni kurdu. Hareket, kira fiyatları başta olmak üzere yurt ve pansiyon ücretlerini de protesto ediyor.

Barınamıyoruz Hareketi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kira fiyatları bu gece itibariyle sokakta  kalacakları duyuruldu. VideoyaSesimizin duyulması için bize başka seçenek bırakmadılar. Ama artık bizi görmezden gelemeyecekler.  Yarından itibaren #barınamayanlar her gece sokakta yatıyor. Çağrılar için bizi takip edin" notu düşüldü. 

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