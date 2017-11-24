Öğrencileri, Aybüke öğretmeni unutmadı

Geçen 9 Haziran'da Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lilerin silahlı saldırısında kurşunların hedefi olarak yaşamını yitiren olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde unutulmadı. Aybüke öğretmenin yaşamını yitirmesinden sonra Kozluk'taki Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ismi verilmiş ve öğretmen Yalçın'ın oluşturduğu müzik sınıfının enstürmanları artırılmıştı. Aybüke Yalçın'ın yerine atanan müzik öğretmeni Merve Sırlan, öğrencilerle birlikte müzik çalışmasını sürdürürken, öğrenciler Aybüke öğretmeni çok özlediklerini söyledi. Lise öğrencisi Yasemin Uzdan, Aybüke hoca ile çalıştığını ve onu çok sevdiğini belirtirek, "Onu kelimelerle ifade edemiyorum. O kadar onu çok özlüyorum ki okula her sabah geldiğimde hala ona selam vererek içeriye giriyorum. Aybüke öğretmenimiz varken müzik hocası olmak istiyordum, şimdi hiç düşünmüyorum. Aybüke öğretmenimizin başına gelenlerden sonra kararımı değiştirdim. Gerçekten bizimle çok ilgileniyordu, bize karşı o kadar samimiydi ki onu çok özleyeceğiz, unutmayacağız" dedi.