Öğrencilere 'namaza gitmedikleri için' dayak iddiasına Eğitim - Sen'den açıklama

Bartın Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Kumluca İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin öğle namazına gitmedikleri gerekçesiyle okul müdürü tarafından dövüldüğünü iddia etti. Sedat Bora, "Bartın Kumluca İmam Hatip Ortaokulu'nda geçen hafta içinde öğlen namazına gitmedikleri gerekçesi ile 15 orta öğretim öğrencisi okul müdürü tarafından okulda sıra dayağına çekilerek, darp edildiği iddia edildi. Bazı öğrenci velileri Kumluca'da sağlık kuruluşuna başvurarak fiziksel şiddete uğradığına dair darp raporu almıştır. Okul müdürü hakkında karakola şikayette bulunmuşlardır. Okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri velilerle konuşarak şikayet dilekçelerini geri almaları konusunda baskı yapmışlar" dedi.