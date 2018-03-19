Öğrencilere ders verirken ürettiği şampuanı yiyen CEO bu kez siyah maske yedi: Bu ürün karnınızı değil, cildinizi besliyor!

Ders verdiği Aydın Üniversitesi'nde ürettikleri şampuanı yiyerek dikkat çeken Acvit Kozmetik CEO'su İsmail Çetin, öğrencilerle beraber bu kez de "Polifenol" teknolojisi ile üretilen doğal siyah maskeyi yedi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğrencilere ders veren Acvit Kozmetik CEO'su Çetin, öğrencilerden gelen "Doğal olduğunu nasıl ispatlarsınız?" sorusu üzerine maskenin yenilebildiğini söyleyerek parmağına sürdüğü bir miktar maskeyi yedi. Gençleri uyaran Çetin, "Çocuklar sakın yemesin. Biz doğallığını ispatlamak adına bir miktar yiyoruz. Karın doyurmak için yenilmez. Bu ürün karnınızı değil, cildinizi besliyor.” diye konuştu.