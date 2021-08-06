OGM, can tehlikesine rağmen görevine devam eden itfaiyeci ile yapılan konuşmayı paylaştı: Ben buradayım son dakikaya kadar

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınına müdahale sırasında yanmak üzere olan aracını terk etmeyerek son dakikaya kadar mücadele edeceğini söyleyen itfaiyeci ile yapılan telsiz konuşmasının görüntülerini paylaştı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" ifadelerini kullandı.

Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anonsun ardından alana alana helikopterle müdahale edildi.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından o anların görüntülerini şu ifadelerle paylaştı:

"Arkadaşlarının ısrarına rağmen yanmak üzere olan aracını bırakmayarak görevine devam eden kahramanımızı kurtarmak için yoğun bir mücadele verdik. Çok şükür sağ salim kurtardık. #YeşilVatan için mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek."