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Oğlunun 'MHP' videosu gündem olmuştu; CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan açıklama

06 Haziran 2020 15:55

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un oğlu Ali Hikmet Torun'un sosyal medyada yayınlanan görüntüleri gündem oldu. Görüntülerde "Yol kesmez, baş keseriz" diye bağıran Torun, 2023 yılında MHP'den Ordu Milletvekili adayı olacağını söyleyip, çalan "Ölürüm Türkiyem" şarkısına eşlik ediyor. Seyit Torun, videoyu gençlerin aralarında şakalaşması olarak açıklayıp siyasete alet edildiği için oğlundan özür dilerken, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Siyaset yapan biziz. Bizi evlatlarımız üzerinden vurmaya kalkmayın, ayıp oluyor" diyerek Torun'a destek verdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un oğlu Ali Hikmet Torun’un sosyal medyaya düşen bir videosu gündem oldu.

“Ordu MHP Milletvekili adayıyım"

CHP’li olduğu bilinen ve partiye üye olan Ali Hikmet Torun, görüntülerde Bozkurt işareti yaparak, şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan’ın ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısına eşlik edip, “Devlet Bahçeli ağamızdır ağamız. Yol kesmez, baş keseriz baş. Ordu, 2023 MHP 1. sıra milletvekili adayı Ali Hikmet Torun. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna” diye konuşuyor.

Torun oğlundan özür diledi

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Seyit Torun, oğluyla ilgili bir açıklama yaparak, “Gençlerin yıllar önce keyifli anlarında birbirleriyle şakalaştıkları bir videoyu siyasete alet edenlere, bir baba olarak ne demeliyim? Partimizin üyesi olan ve tüm çevresince sıkı CHP’li bilinen oğlumdan özür diliyorum” dedi.

MHP’li Enginyurt'tan destek

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP’li Torun’a destek verdi. Enginyurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siyaset yapan biziz. Bizi evlatlarımız üzerinden vurmaya kalkmayın ayıp oluyor. Adı üstünde evlat! Hata da, yanlış da yapsa evlat. Fikrinizi yazın, kuyumuzu kazacaksanız kazın. Evladı bu işe bulaştırmayın. Hele aynı partili olup da, evlat görüntülerini muhaliflere vermek namertliktir." 

 

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