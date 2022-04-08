Oğlunu Guantanamo'dan kurtaran Rabiye Kurnaz ilk kez T24'e konuştu: Kendimi kaybetsem oğlum kaybolacaktı

Andreas Dresen'in Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı filminin gerçek kahramanı Rabiye Kurnaz ilk kez T24'ten Muammer Brav'a konuştu.



Oğlu Murat Kurnaz'ı ABD'nin Küba'daki askeri üssü Guantanamo'dan kurtarmak için 5 yıl boyunca mücadele veren Rabiye Kurnaz "Yaşamak sana haram dediğim günler oldu. Sonra ne diyorsun dedim kendi kendime. Sen olmazsan oğlun, evlatların olmaz" diye konuştu.



İstanbul Film Festivali'nin açılış filmi "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı"nın oyuncusu Meltem Kaptan ile filmin öyküsünün gerçek kahramanı Rabiye Kurnaz, Cemal Reşit Rey'de Muammer Brav'ın sorularını yanıtladı.

Meltem Kaptan-Rabiye Kurnaz-Muammer Brav

Pakistan'da yakalanarak ABD'nin Guantanamo Üssü'nde tutulan oğlu Murat Kurnaz için adalet ve hukuk mücadelesi veren Rabiye Kurnaz yaşadığı süreçle ilgili "Tebessümü yüzümden kaybedeceğim an kendimi kaybederdim. Ben kaybolsam oğlum da kaybolacaktı. Dışarıya atardım, arabada müzik dinlerdim. Bir ev hanımı olarak kendimi böyle tedavi ettim" dedi.

Zaman zaman kendisine "Senin yaşamaya hakkın yok" dediğini de aktaran Kurnaz, "Aklını başına al, sen olmazsan oğlun olmaz, evlatların olmaz. Üzüntümü kimseye belli etmedim. Evde iki oğlum daha vardı. Beyim gece çalışıyordu. Gündüzleri uyumak zorundaydı. Ben çok koşuşturmak zorundaydım" ifadelerini kullandı.

Filmde Rabiye Kurnaz karakterini oynayan Meltem Kaptan da şöyle konuştu:

"Rabiye Kurnaz'ın sevecen hali, yılmaması beni o kadar duygulandırdı ki bunu oynamak zorundayım dedim. Rabiye Kurnaz'dan esintiler içerin röportajları izledim. Onun ritmini konuşma dilini çözmeye çalıştım. Tanışınca da dünyasına aldı beni. O insanı bir saniyede ağlatıp aynı saniyede bir espri patlatıp güldürebilen bir insan."



Kurnaz, insan hakları savunucusu avukat Bernhard Docke'in hukuk mücadelesiyle oğlunun dosyasının askeri mahkemenin yetki alanından sivil mahkemeye geçtiğini ifade ederek "100 sene sonra kanun kırıldı. Zencileri de çok ezmişler Guantanamo'da" diye konuştu.



Guantanamo'da işkence gören Murat Kurnaz ile ilgili de bilgi veren oyuncu Meltem Kaptan, Rabiye Kurnaz'ın oğlu döndükten sonra da mücadele verdiğini söyledi. Kaptan"Hayata entegre etmek için de yeniden mücadelesi var. Murat şu anda çocuk sahibi. Sosyal işlerde çalışarak çocukları doğru yola yönlendiren bir kişi" dedi.