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Oğluna motosiklet alan babanın 'Karl Marx' isyanı gündem oldu: 'Parasını ben verdim; ne babama, ne dedeme benzemiyor!'

20 Nisan 2020 18:11

Kilis'te, Remzi Yırtıcı'nın, oğlunun satın aldığı motosiklete Karl Marx'ın fotoğrafını yapıştırmasına yerel şiveyle tepki gösterdiği video, sosyal medyaya gündem oldu.

Yırtıcı, salgın döneminde insanları tebessüm ettirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım-satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı. Babasının hediyesi ile mutlu olan Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne filozof Karl Marx'ın fotoğrafını yapıştırdı.

Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi.

Yırtıcı, videoda oğluna yerel şive ile "Parasını ben verdim. Motosiklete 'babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış. Soruyorum, 'filozof' diyor. Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marx'ın. Ne bana, ne babama, ne dedeme kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marx'ın haberi yok" diyor. 

Kilis şivesi kullanarak yaptığı yorumların daha önce de beğeni aldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, oğluna tepki için videoyu çektiğini anlattı. Yırtıcı, "Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim, ama insanlar çok beğenmiş. Bir beklentim yok, salgın döneminde insanların yüzünü tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Babasının tepki gösterdiği Erdal Yırtıcı ise Karl Marx fotoğrafını hoşuna gittiği için yapıştırdığını, babasının kızacağını tahmin etmediğini ifade etti.

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