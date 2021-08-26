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Sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi serbest bırakıldı; "Korkutursam saldırmaz diye düşündüm"

Şahsın ifadesinde, "Onu korkutmak amaçlı su döktüm, korkutursam saldırmaz diye düşündüm; çok pişmanım” dediği öğrenildi

26 Ağustos 2021 15:53

Adana’da ısıttığı suyu sokakta yaşayan köpeğin üzerine döken özel güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahsın ifadesinde, “Ben köpeklerden korkuyorum. İşe gelirken bana birkaç defa da saldırmıştı. Onu korkutmak amaçlı su döktüm. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

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