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Obama çiftinin portreleri, Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenmeye başlandı

13 Şubat 2018 16:07

İki dönem ev sahipliği yaptıkları 2016 yılında Beyaz Saray'a veda eden eski ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nn portreleri, başkent Washington'daki Smithsonian Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenmeye başladı. Portrelerin açılış törenine, Barack Obama ve Michelle Obama da katıldı. Galeride ABD başkanları portre koleksiyonuna eklenecek resimlerin ilk kez kamuoyuna gösterildiği törende konuşan eski ‘first lady' Michelle Obama, portrelerin gelecek yıllarda Afrika asıllı Amerikalı çocuklar üzerinde etki bırakmasını umduğunu söyledi ve ‘Başlarını kaldırıp baktıklarında, kendileri gibi görünen birinin resmini bu kurumda görecekler. Onların yaşamlarında ne tür bir etki yapacağını kendimden biliyorum, çünkü ben de o çocuklardan biriydim' dedi. Michelle Obama, ressam Amy Sherald'ın yaptığı resmi çok beğendiğini söyledi. Barack Obama da Afrika kökenli Amerikalıları resme dökmesiyle ünlü sanatçı Kehinde Wiley tarafından yapılan portresi için yapılan törende yaptığı şakalarla konukları güldürdü. Barack Obama kendisinin soy ağacında portesi yapılan kimse olmadığını, eşi Michelle Obama'nın resmini de çok seksi bulduğunu söyledi.

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