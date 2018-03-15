O sözler yeniden gündemde: Bir kadınla yetinen erkek sapıktır

Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 4 yıl önce söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Abdullah Yolcu videoda, "Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır" diyor. Abdullah Yolcu kimdir? Yolcu, sitesinde kendini böyle tanımlıyor: "1958 Kerkük doğumlu olan Abdullah Yolcu birçok İslâm ülkesini gezerek hem çeşitli hocalardan ders ve icazet almış hem de davet çalışmalarında bulunmuştur. İslam Dünyasında tanınan bir isimdir. Daha sonra da davet yapmak; dört mezhebin çizgisini takip ederek ehl-i sünnet ve'l-cemaat anlayışı üzere Türkiye'ye gelip Guraba Yayınevi'ni kurmuştur. Guraba yayınevi, Ayasofya ve Sultanahmet Camilerinin yakınında, Cağaloğlu'nda olup İstanbul'un merkezindedir." Kaynak: Posta