Jüri üyeliğini Hadise, Murda, Mero ve Eypio 'nun yapacağı O Ses Türkiye Rap'ten ilk fragman yayınlandı. Yarışma yeni bölümleriyle Exxen'de yayınlanacak.

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap'in ilk fragmanı yayınlandı.

Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Rap yarışmasının yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Öte yandan yarışmanın başvuruları Koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden video ile yapılmaya devam ediyor.