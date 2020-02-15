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O Ses Türkiye yarışmasında Kürtçe şarkı

15 Şubat 2020 10:46

Televizyon izleyicilerinin yıllardır büyük ilgi gösterdiği O Ses Türkiye yarışmasında Hayri Kasaç isimli yarışmacı Kürtçe bir ninni söyledi. Yarışmada elenmesinin ardından veda ederken Acun Ilıcalı’dan Türkçe bilmeyen annesine Kürtçe seslenmek için izin isteyen Kasaç, “Lorî lorî” isimli ninniyi söyledikten sonra "Türkiye halklarına da selamlarımı iletiyorum" dedi. 

Mardinli Hayri Kasaç, söylediği Kürtçe ninni sonrası izleyiciler tarafından alkışlandı. Kasaç, "Annem senin şarkılarından hiçbir şey anlamıyorum' diyor. İnşallah gönlünü almışızdır" ifadelerini kullandı.

O Ses Türkiye programı daha önce dönem dönem hiç Kürtçe şarkı söylenmemesi nedeniyle eleştirilmişti. 2011 yılında konuyla ilgili bir açıklama yapan programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, “Bizim programımız eğlence odaklı ve birçok tartışma konusu olan şeyden uzak kalması gerekiyor. Daha net, tartışmasız yarışmacılar tercih ediyoruz” demişti.

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