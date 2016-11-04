O Kadın - Elle filmi fragmanı

Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny ile Charles Berling'in oynadığı filmin yönetmen koltuğunda ünlü "Temel İçgüdü" filminin yönetmeni Paul Verhoeven bulunuyor. Gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Michele LeBlanc (Isabelle Huppert) başarılı bir oyun şirketinin başındadır. İşindeki sert ve profesyonel tutumu özel hayatına da yansıtmaktadır. Ancak evinde bulunduğu bir akşam, maskeli bir adam tarafından saldırı ve tecavüze uğrar. Durumu polise haber verdiğinde onların da elinden bir şey gelmediğini görür. Ancak intikamını almaya kararlı olan Michele, saldırganı kendi yöntemleriyle aramaya başlar. Evi ve hayatıyla ilgili bilgisi olan herkesten şüphelenmektedir. Ancak bu tehlikeli oyun her an kontrolden çıkmaya müsaittir."