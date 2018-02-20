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Nusret'in 'tuzlama' hareketi "Julie & Julia" filminden çalıntı iddiası

20 Şubat 2018 17:14

Restaurant zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin dünya çapında gündem olan 'tuzlama' hareketinin Meryl Streep'in rol aldığı 2009 yapım Julie & Julia isimli filmde yapıldığı iddia edildi. Gazeteci Hasan Erşan, Nusret'in yaptığı ve fenomen olan tuzlama hareketini seyrettiği 2009 yılı yapımı bir filmde görünce iki görüntüyü açıp izledi. Nusret'in ünlü 'tuzlama' hareketi 2009 yılında çekilen başrollerinde Oscar ödüllü ünlü oyuncu Meryl Streep ile genç yeteneklerden Amy Adams'ın oynadığı, Julie & Julia filmindeki sahnenin birebir aynısı olduğu iddia edildi. İşte çalıntı olduğu iddia edilen o filmin konusu: 29.Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde de gösterilen filmde Julie Powell bir şirkette hiçbir kariyer vaat etmeyen sekreterlik görevini yürüten, Queens'te oldukça mütevazı bir hayat süren ve hayatının monotonluğundan sıkılan genç bir kadındır. Hayatına renk katmaya çalışan Julie, mutfakta hünerlerini göstermeye karar verir. Annesinden ödünç aldığı Julia Child imzalı yemek kitabı onun kısa süre içinde en iyi dostu olur. Kaynak: Cumhuriyet

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