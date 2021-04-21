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Nusret, "Nereden geldiğini unutma" notuyla kendi köyünü paylaştı: Bunlar halkım için inşa ettiklerim

Nusret Gökçe'nin Instagram'da 35 milyona yakın takipçisi bulunuyor

21 Nisan 2021 09:48

İşletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabından Erzurum'da doğduğu köyün görüntülerini paylaştı. paylaşımına "Nereden geldiğini unutma" notunu yazan Gökçe, köye inşa ettiği yapılardan bahsetti.

Gökçe, "Ramazan mübarek olsun" notuyle paylaştığı gönderiye "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" ifadelerini ekledi.

nusret gökçeNereden geldiğini unutmaBunlar halkım için inşa ettiklerimErzurum'da doğduğu köyInstagram

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