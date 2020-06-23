Nusret Gökçe, sağanak yağmurda denize atladı!

23 Haziran 2020 17:15
Tatil sezonunu Marmaris'te geçiren ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe sağanak yağışta kendisini denize attı.
Nusret, o anları Instagram hesabında paylaştı.
Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan Nusret Gökçe, Marmaris'teki işletmesini kontrol etmeye gitti. Yağmura rağmen denize giren ünlü etçi, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
Romantik bir müzik eşliğinde denize balıklama atlayan Gökçe'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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