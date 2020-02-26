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Nusret Gökçe, bu kez New York’u tuzladı

26 Şubat 2020 10:23

Sosyal medyada yarattığı 'Saltbae' akımı ile milyonlarca takipçi kazanan Türkiyeli şef Nusret Gökçe, helikopter üzerinden New York'a da tuz dökme hareketini yaptı.

Gökçe'nin New York'a helikopterden tuz attığı videoda ünlü şarkıcı Alicia Keys’in New York şarkısının çaldığı duyuluyor.

Hollywood yıldızları da daha önce Gökçe'nin marka sahibi olduğu restoranına gelmiş ve Nusret'in tuzlama hareketiyle fotoğraflar paylaşmıştı.  

Nusret Gökçe meşhur tuz dökme hareketini Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun 1 numaralı kupası olan Euroleague kupasını kazandığında sporcularla beraber de yapmıştı. 

Nusret Gökçe'’nin şu an da sosyal medya platformu Instagram’da 25 milyon takipçisi bulunuyor.

Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et Steakhouse'un Türkiye ve yurtdışında birçok şubesi var. 

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