Nusret doğduğu köyü paylaştı: "Nereden geldiğini unutma"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen işletmeci Nusret Gökçe , Instagram'dan, doğduğu köye ait bir video paylaşımda bulundu. Gökçe, paylaşımına, "Nereden geldiğini unutma. Sevgili anne ve babamın adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" notunu düştü.

Dünyaca ünlü işletmeci ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe, 34 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video paylaşımda bulundu.

Doğduğu Erzurum Paşalı'daki köye ait video paylaşımında Ramazan ayını tebrik eden Nusret, gönderisine şu notu düştü:

"Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı."