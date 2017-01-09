Nurettin Yıldız: Demokrasi kafir işidir

“Altı yaşında çocukla evlenilebilir”, “Üç yaşında kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı”, “Kız çocukları cehennem kadar risktir” gibi sözleriyle tepki çeken Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, bu kez demokrasiyi hedef aldı. Yıldız demokrasiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Müslüman cihattan soğursa kaybeder. Demokrasi kafir işidir” ifadelerini kullandı. Demokrasinin Müslüman’a uygun olmadığını belirten Nurettin Yıldız, “Müslüman onu giyince bol olur. Yürüyemez. Parmaklarını sıkar" dedi.