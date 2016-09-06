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Nurettin Canikli: FETÖ'cü oluğunu bilerek kredi verilmişse banka değil krediyi veren sorumlu

06 Eylül 2016 15:39

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası'nda bir araya geldi. Canikli konuşmasında "FETÖ ile kredi ilişkisinin kurulduğu tarihte tespit edilmemiş şirketlerin kredilerinden bankalar sorumlu tutulmayacak, krediyi veren sorumlu olacak" dedi. Canikli'nin konuşmasından satır başları şöyle: Faiz oranlarını düşürmemiz gerekiyor, düşüreceğiz. Zaten bu trend başladı. Önümüzdeki günlerde mevduat faizi üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Burası düşmeden kredi faizlerinin düşmesi mümkün görünmüyor. Faiz oranlarını hep birlikte düşüreceğiz. Bunu yapacak olan bankacılık sistemidir ve sistemi sıkıntıya sokmadan yapacağız. Dışarıdan müdahale ile aşağı yönlü ivmenin oluşması söz konusu değildir. Önceki sıkıntılar ile tekrar karşılaşmamak için kredi kartları ve tüketici kredileri ile ilgili önemli adımlar atacağız. Kredi kartları ve tüketici kredilerinde taksit sayısı ile ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. İthalat oranı yüksek ürünler için taksit sayısını artırmayı düşünmüyoruz. OHAL ile iflas ertelemeleri kaldırıldı, bunu temelli hale getireceğiz."

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