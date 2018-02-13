T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nur cemaatine yakın Çay House ekibi: Mastürbasyon şeytani bir tuzak; ensest ilişkiler, porno yüzünden başlıyor!

13 Şubat 2018 15:53

Milli Eğitim Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında “İlim ve Kültür Derneği” adı altında çektikleri videolarla örgütlenen ve "yeni nesil teknolojik Nurculuk propagandası yaptıkları" ifade edilen, sosyal medya fenomeni olarak din propagandası yaptıkları ileri sürülen gruplara Türkiye genelindeki okullarda etkinlik düzenlemesi için izin verdiği aktarıldı. Cumhuriyet'te yer alan haberde, "MEB, ‘değerler eğitimi' adı altında çocukları dini dernek ve tarikatlara emanet etmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı. Sosyal medya üzerinden “Aşk'ı birde böyle dinleyin!”, “Lenin, Stalin, Hitler, Che Guevara? Asıl devrimci kim?”, “Evlilik mastürbasyonu bırakmaya çözüm değil! Peki, çaresi ne?”, “Müslümanların en büyük icadı, zikirmatik”, “YGS, KPSS, LYS kaygısı ve gelecek endişen mi var?” gibi başlıklarda videolar yayımlayan Çay House isimli grup geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayarak reklamlar veriyor. Çay House ekibinin "Evlilik mastürbasyonu bırakmaya çözüm değil" adlı videosunda kısaca şunlar söyleniyor: "Ensest ilişkiler, porno izleyen insanların artık belli zamandan sonra o ahlak rezil hale geldiği için, kendi kızına hatta kendi kız kardeşine karşı bile o his uyanmaya başlıyor. Çünkü ensest ilişkileri en tetikleyen en dehşetli şey bu..." gibi ifadeler yer alıyor

ETİKETLER

nur cemaatiçay housemastürbasyonensest ilişkievlilikçay house ekibiçay house video

Diğer Videolar

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

Bizim Zamanımız |Oyuncu Cemrehan Karakaş Heja Bozyel'e anlattı: Instagram birçok şeyi öldürüyor

AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizcesi eleştirilere neden oldu

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24