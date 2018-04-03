Nükleer enerji tanıtım videosunda Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar da yer aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı nükleer enerji tanıtım filminde Türkiye'nin Nobel ödüllü bilim insanıı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı. Türkiye'deki ilk nükleer enerji santrali olarak Mersin'de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK) tarafından lisans verildi. Böylece enerji bağımsızlığı adına önemli bir adım olan projede ilk resmi adım atılmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye'deki nükleer enerjinin önemiyle ilgili Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. M. Bilge Demirköz'ün de yer aldığı bir tanıtım filmi yayınladı.