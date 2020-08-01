Nükhet Duru "Kaldırımları" yeniden hatırlattı: Bu videoyu paylaştığım günden bu yana onlarca kadın katledildi

Sanatçı Nükhet Duru, 28 Haziran'da paylaştığı, 1976'da sex işçilerine ithafen yazılan "Kaldırımlar" şarkısını Twitter hesabından bugün yeniden paylaşarak, "Bu videoyu paylaştığım günden bu yana onlarca kadın katledildi" dedi.

Paylaşımında hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'nİ konu aldığı yazısında kullandığı 'fahişe' ifadesini de hatırlatan Duru, "Hem kadınlara hem sex işçilerine hakaret edildi. Sözle, yazıyla, resimle, müzikle, edebiyatla ne kadar haykırsak az" dedi.

Ne olmuştu?

Dilipak, söz konusu yazısında şunları kaydetmişti: "AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!"

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