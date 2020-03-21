NTV spikeri sordu: İşe gelmek zorunda kalan bizlere ne önerirsiniz?

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle bazı iş yerleri kapanırken, bazı sektörler evden çalışma sistemini geliştirirken, televizyon yayıncılığı yapanlar için durum biraz farklı.

NTV spikeri canlı yayına katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım'a "Evden çıkıp işyerlerimize gelmek zorunda kalıyoruz. Bu da insanlar üzerinde bazı psikolojik etkiler yaratabiliyor. Bizlere gazetecilere öneriniz ne olur?" diye sordu

Soru üzerine Prof. Dr. Yıldırım "2-3 ay sabretmemiz gerekiyor. Olağanüstü dönemlerde olağanüstü hayatlar olur. Tüm meslek grupları için şunu demek zorundayız. Sizden istenilen talep risk oluşturuyorsa kendi güvenliğinizi isteme hakkına sahipsiniz" yanıtını verdi. Prof. Dr. Yıldırım televizyonlara "Stüdyolarınıza çok konuk almayın" tavsiyesinde de bulundu.