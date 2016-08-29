T24 LogoT24 Logo
Haberler

Norveç'te yıldırım düşmesi sonucu 323 ren geyiği öldü

29 Ağustos 2016 17:49

Norveç’te yaşanan ilginç olay yetkilileri şaşırttı. Hardangervidda dağlarının güney kısmında yüzlere ren geyiğinin ölü olarak bulunması ilgili kuruluşları harekete geçirdi. Norveç Doğa Müfettişliği’nin yaptığı araştırma sonucunda 323 ren geyiğinin telef olduğu tespit edildi. Geyiklerin neden öldüğünü araştıran yetkililer hafta sonu yaşananları hava koşullarına bağladı. Güçlü bir fırtınanın bölgeden geçtiğini tespit eden araştırmacıları, ren geyiklerinin yıldırım düşmesi yüzünden toplu olarak öldüğünü düşünüyor.

ETİKETLER

Norveçren geyiği

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2020

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar mı karar verecek?

Bahçeli, "FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar, yargıçlara tam yetki vermeli" sözleriyle neyi ima ediyor?

Kırmızı ışıkta karşıya geçen yaya, kendini savundu: Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım

‘Sağlıkta şiddet’ eylemine polis müdahalesi; gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun seçim vaadi olan '0-4 yaş arası çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24