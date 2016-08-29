Norveç'te yıldırım düşmesi sonucu 323 ren geyiği öldü

Norveç’te yaşanan ilginç olay yetkilileri şaşırttı. Hardangervidda dağlarının güney kısmında yüzlere ren geyiğinin ölü olarak bulunması ilgili kuruluşları harekete geçirdi. Norveç Doğa Müfettişliği’nin yaptığı araştırma sonucunda 323 ren geyiğinin telef olduğu tespit edildi. Geyiklerin neden öldüğünü araştıran yetkililer hafta sonu yaşananları hava koşullarına bağladı. Güçlü bir fırtınanın bölgeden geçtiğini tespit eden araştırmacıları, ren geyiklerinin yıldırım düşmesi yüzünden toplu olarak öldüğünü düşünüyor.