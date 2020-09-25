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Norm Ender Instagram'da yeni şarkısından kesit paylaştı; 14 saatte 182 milyondan fazla görüntülenme aldı

Ender videoya "Çünkü ben buyum, yeni şarkımız ‘İhtiyacım Yok’ yayında!" notunu düştü

25 Eylül 2020 14:08

Norm Ender olarak bilinen rap şarkıcısı Ender Eroğlu, 'İhtiyacım Yok' isimli yeni bir şarkı çıkardı. Şarkıdan bir kesiti Instagram hesabında paylaşan Ender'in bu videosu 14 saatte 182 milyondan fazla görüntülenme aldı. 

Ender videoya, "Çünkü ben buyum :) Yeni şarkımız ‘İhtiyacım Yok’ yayında! #normender #ihtiyacımyok" notunu düştü. 

Ender Eroğlu, daha önce 'Mekanın Sahibi' isimli parçasında, Ezhel ve Ben Fero'ya yaptığı, rap dünyasında 'diss atmak' olarak tabir edilen atışmayla gündeme gelmişti. 

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