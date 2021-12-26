Noel Baba’nın sanal dünya turu tamamlandı

NORAD tarafından yapılan açıklamada, “Noel Baba'yı takip etme geleneği tamamen kazara başlamış olsa da NORAD Noel Baba'yı takip etmeye devam ediyor. Bunu yapacak teknolojiye, niteliklere ve insanlara sahip tek kuruluşuz. Biz onu seviyoruz. NORAD, Noel Baba'nın resmi takipçisi olmaktan gurur duyar” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA