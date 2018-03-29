Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay 6 yıl sonra ilk kez ülkesinde: Normalde ağlamam, henüz 20 yaşındayım ama yaşamımda çok fazla şey gördüm

Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay kız çocuklarının eğitim hakkını savunduğu için 2012 yılında Taliban'ın silahlı saldırısına uğradığı ülkesi Pakistan'a 6 yıl sonra ilk ziyaretini yaptı. Yusufzay ayağının tozuyla Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve diğer yetkililerle görüştü. Yusufzay, ulusal televizyona yaptığı kısa konuşmada kız çocuklarının eğitimi için çalışmayı sürdüreceğini belirterek Pakistanlılar'a daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması gibi konularda birleşmeleri çağrısında bulundu. Saldırının ardından ülkesinden ayrılmak zorunda kalmasını hatırladığını ve dönmek için 5 yıldan uzun süredir beklemenin zor olduğunu söyleyen Yusufzay konuşması sırasında gözyaşlarını da tutamadı. "Son 5 yılda ülkeme ayak basmayı hayal ettim. Bu hayatımın en mutlu günü. Bunun olduğuna inanamıyorum. Bu şu anda oluyor, buradayım" diyen Yusafzay, kendisine kalsa asla ülkesinden ayrılmayacağını belirterek "Normalde ağlamam. Henüz 20 yaşındayım ama yaşamımda çok fazla şey gördüm. Pakistan'ın iyiliği için kız çocuklarını eğitmek ve kadınları güçlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kaynak: Sputnik