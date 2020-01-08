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Eski Nissan üst yöneticisi Carlos Ghosn'un film gibi kaçışı; müzik kutusuna saklanmış

08 Ocak 2020 13:00

Japon otomobil firması Nissan'ın üst yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un, 'kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği' gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni bilgi, fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Ghosn, 29 Aralık'ta Osaka’dan hareket eden ve 30 Aralık'ta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve hava delikleri olan bir müzik kutusunun içinde geldi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi Okan K’nin, Carlos Ghosn'u uçak içerisinde müzik ekipmanlarını taşımakta kullanılan kutudan çıkarttığı, merdivenlerden yürüyerek indirdiği ve merdiven önünde çalışır vaziyette bekleyen bir araçla 40 metre ilerideki uçağa götürdüğü, Ghosn araçtan inip TC-RZA kuyruk numaralı uçağa bindiği tespit edildi.

Ayrıca, saat 05.50'de Atatürk Havalimanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket eden TC-RZA kuyruk numaralı uçakla şirket yöneticisi Okan K’nin de yolcu olarak çıkış yaptığı, 10.15'te tekrar Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı belirlendi.

Öte yandan, Ghosn'un Türkiye'ye geldiği TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ABD vatandaşı Michael T. ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z'nin yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptığı saat 06.02'de taksi ile İstanbul Havalimanı'na geçtikleri, 10.02 ve 10.04'te pasaport çıkış işlemleri yaparak 12.20'de Lübnan Hava Yolları uçağıyla Türkiye'den ayrıldıkları öğrenildi.

Japon yetkililerin başvurusu üzerine Interpol'ün, 2 Ocak'ta Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardığı, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şirket yöneticisi Okan K'nın, Ghosn'u otomobille TC-RZA kuyruk numaralı uçağın önüne getirdiği ve Ghosn'un araçtan inerek uçağa yürüdüğü, fotoğrafta ise Ghosn'un saklandığı taşıma kutusu görülüyor.

Eski Nissan üst yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan P, Özgü Bilge B, Serhat K, Bahri Kutlu S. ve şirket yöneticisi Okan K. "göçmen kaçakçılığı" suçundan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Yer hizmetleri şirketinde çalışan Fatih K, ile İsmail Mert H. savcılık tarafından serbest bırakılırken, suçta kullanılan 2 uçakla ilgili el koyma kararı verilmişti.

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