Nişantaşı'nda tinerci, tartıştığı arkadaşını ateşe verdi

Şişli'de madde bağımlısı bir şahıs, cep telefonunu zorla aldığını iddia ettiği arkadaşının üzerine tiner döküp ateşe verdi. Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ozan Ş., cep telefonunu zorla aldığını iddia ettiği arkadaşı Fevzi A.'nın üzerine tiner döküp ateşe verdi. Fevzi A.'nın üzerindeki mont yanmaya başlarken olaya, cadde üzerindeki polis noktasında görevli ekipler müdahale etti. Fevzi A.'nın yanan kıyafetleri suyla söndürülürken, saldırgan Ozan Ş. ise gözaltına alındı. Olay sırasında yaşanan arbedede saldırganın burnunun kırıldığı öğrenilirken, mağdur Fevzi A.'nın da madde bağımlısı olduğu öne sürüldü.