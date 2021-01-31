Nişantaşı diyerek Madrid metrosunu paylaşan Demet Akalın bu kez Cevizlibağ'dan görüntü paylaştı

Şarkıcı Demet Akalın, daha önce Nişantaşı diyerek Madrid'den fotoğraf paylaşmasının ardından bu kez Cevizlibağ metrobüs durağından görüntü paylaştı.

Demet Akalın'ın Daha önce 'Nişantaşı metrosu' notuyla paylaştığı kalabalık görüntünün, İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından verilen bir yanıtla Madrid metrosuna ait olduğu ortaya çıkmıştı. Akalın, bir takipçinin “Bilmediğim için Nişantaşı'nda metro nerede” tweetini de “Osmanbey durağıymış. Nişantaşı'na giden o durakta iniyotmuş. Deha’nın yalancısıyım fotoyu ondan aldım.." diye yanıtlamıştı.

Demet Akalın bu kez Cevizlibağ metrobüs durağından bir video paylaştı. "Cevizlibağ, yorum olabilir" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Akalın kalabalığa vurgu yaptı.