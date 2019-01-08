Nirengi Derneği'nden ergen istismarına yönelik bilgilendirme: Çok geç olmadan İstanbul!

Nirengi Derneği ergen istismarı konusunda 5.- 12. sınıf öğrenci velilerini ve öğretmenlerini bilgilendirmek amacıyla bir video yayınladı. Konuyla ilgili toplumsal farkındalık yaratmak için yayınlanan bilgilendirme videosunda ergen istismarıyla ilgili olarak doğru bilinen yanlışlar, duygusal, cinsel ve fiziksel gibi istismar türleri, işaretleri, mağdur bir gence nasıl yaklaşılması gerektiği ve cinsel istismar durumunda yasal süreç başlıklarını içeriyor. Video Sabancı Vakfı hibe desteğiyle yürütülen Çok Geç Olmadan İstanbul! projesi kapsamında hazırlandı. Bilgilendirme videosunda yer alan bazı başlıklar şöyle: Duygusal istismar işaretlerinden bazıları Yetersiz öz bakım Sürekli çekingen ya da saldırgan davranış Düşük okul başarısı Suç işlemek de dahil olmak üzere yıkıcı davranışlar İntihar düşünceleri Fiziksel istismar işaretlerinden bazıları Açıklanamayan yara, bere, darbe izleri Baş veya karın ağrısı gibi fiziksel yakınmalar Yaraları gizlemek için giyilen, mevsim şartlarına uygun olmayan giysiler Okul kurallarına uymama veya disiplin suçlarını gerektirecek davranışlar Okul devamsızlığı veya düşük okul başarısı Cinsel istismar işaretlerinden bazıları Yürümede ya da otrumada zorluk Dudak, ağız veya genital/anal bölgede açıklaması olmayan ağrı, kanama Karın ve baş ağrısı gibi fiziksel yakınmalar Aşırı temizlenme, ihtiyacı veya yetersiz öz bakım (AÖ) Kaynak: (Bianet)