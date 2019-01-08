Nirengi Derneği'nden ergen istismarına yönelik bilgilendirme: Çok geç olmadan İstanbul!

Nirengi Derneği ergen istismarı konusunda 5.- 12. sınıf öğrenci velilerini ve öğretmenlerini bilgilendirmek amacıyla bir video yayınladı.
Konuyla ilgili toplumsal farkındalık yaratmak için yayınlanan bilgilendirme videosunda ergen istismarıyla ilgili olarak doğru bilinen yanlışlar, duygusal, cinsel ve fiziksel gibi istismar türleri, işaretleri, mağdur bir gence nasıl yaklaşılması gerektiği ve cinsel istismar durumunda yasal süreç başlıklarını içeriyor.
Video Sabancı Vakfı hibe desteğiyle yürütülen Çok Geç Olmadan İstanbul! projesi kapsamında hazırlandı.
Bilgilendirme videosunda yer alan bazı başlıklar şöyle:
Duygusal istismar işaretlerinden bazıları
Yetersiz öz bakım
Sürekli çekingen ya da saldırgan davranış
Düşük okul başarısı
Suç işlemek de dahil olmak üzere yıkıcı davranışlar
İntihar düşünceleri
Fiziksel istismar işaretlerinden bazıları
Açıklanamayan yara, bere, darbe izleri
Baş veya karın ağrısı gibi fiziksel yakınmalar
Yaraları gizlemek için giyilen, mevsim şartlarına uygun olmayan giysiler
Okul kurallarına uymama veya disiplin suçlarını gerektirecek davranışlar
Okul devamsızlığı veya düşük okul başarısı
Cinsel istismar işaretlerinden bazıları
Yürümede ya da otrumada zorluk
Dudak, ağız veya genital/anal bölgede açıklaması olmayan ağrı, kanama
Karın ve baş ağrısı gibi fiziksel yakınmalar
Aşırı temizlenme, ihtiyacı veya yetersiz öz bakım (AÖ)
Kaynak: (Bianet)