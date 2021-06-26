Nilipek 'Mektuplar’ı anlattı: Bu defa kendi dinlediklerimize dönüp baktık; çok da değişmedim sadece büyüdüm

Bu hafta Akustik24’te Ayşen Güven müzisyen ve söz yazarı Nilipek’le buluşuyor. Sanatçı salgın döneminde yayımladığı iki mini albümlük serisi Mektuplar’ı, yazdığı sözlerin tavrındaki değişimi ve sahne işçilerinin yaşadıklarına dair düşüncelerini anlattı.

Geçen yıl yayımlanan 10 parçadan oluşan Mektuplar çalışmasını Nilipek, sahiplerine bir yıl önce yazılmış mektuplar olarak tarif ediyor. Albüm şarkılarını Nisan sonunda ilk kez canlı çalıp kaydederek "Nihayet “Mektuplar’ı sahiplerine ulaştırdıkları hissine ulatışlarını” da vurguluyor müzisyen.

Bir film konseptinde kulisi, sohbetleri de gördüğümüz canlı konser eşliğinde güncel müzik tartışmalarına bu söyleşide de giriyoruz. “İçerik üretmek istiyorsa bir insan içerik üretsin, müzikleri de bir içerik gibi yapabilir” diyen Nilipek kendisinin bunu yapmak istemediğini söylüyor.

“O zamanki halimle şuan ki halim çok farklı, çok fazla tokat yedim”

Hep sakin hep usul usul bir edası ve şarkıları olan Nilipek bu albümde bir yumruk gibi ama yine yumuşakça gelen sözlerinin keskinleşen tonunu, “O zamanki halimle şuan ki halim çok farklı, çok fazla tokat yedim” sözleriyle ifade ediyor ve “Çok da değişmedim sadece büyüdüm” diye anlatıyor albüme rengini veren hislerini. Asaf Halet Çelebi’nin şiiriyle tamamlanan o şarkıdan da şöyle bahsediyor: “Bütün şarkı boyunca var olan bir sitemle birleşti aslında o şiir ve sonunda ‘İbrahim’ oldu.

Mektuplar’ın soundunun da konuşulduğu sohbette müzisyen, “türsüz” olmaya çalıştıklarının altını çizerken, “Daha önce yapmadığımız bir şey yaptık dinlediğimiz şeylere dönüp baktık” diye de ekliyor.

“Pandemi sürecinde haksızlık hissi çok yükseldi” diyerek müzik yasaklarına dikkat çeken Nilipek, “Riskin olduğu bir sürü ortam açılmışken sadece sahne işçilerinin işlerini icra edeceği yerlerin açılmaması adil gelmedi” sözleriyle bu durumu eleştiriyor.

“Kendi derdimizin peşinde koşarken örgütlenemedik"

“Kendi derdimizin peşinde koşarken örgütlenip güvenli bir zemine oturtamamışız tüm sahne işçileri olarak” diyen müzisyen, “Keşke buradan bir yol alsak, umuyorum da alacağız” derken “Yine her şey açılsa herkes gündelik derdinin peşine düşecektir gibi de geliyor” sözleriyle kimi kaygılarını da not düşüyor.

Gözlerimize yağmurun gidip geldiği zaman zaman düğümlendiğimiz Nilipek’le Akustik24 yayımda.

İster izleyin ister dinleyin yeter ki fonda “Mektuplar”ınızı açıyor olun.

Mektuplar-1/2: Şen Bakkal Stüdyoları’nda kaydedilen albümün miksi, ekibin basçısı Umut Çetin’e ait. Albümde Nilipek’le birlikte çalan diğer müzisyenler de Can Aydınoğlu, Berkay Küçükbaşlar, Işık Üstündağ ve Alican İpek.