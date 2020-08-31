Nihal Candan'ın binadan düşen sevgilisiyle ilgili avukatından açıklama

Yıllar önce katıldığı moda programıyla ünlenen Nihal Candan'ın erkek arkadaşı bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar ettiği düşünülen genç adam tedavi altına alındı. Nihal Candan Instagram hesabından bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada "Müvekkilimiz Nihal Candan hakkında üzücü hadise ile alakalı gerçek dışı gerekçelerle kasıtlı paylaşımları çeşitli basın yayın organlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Elim olayla ilgili yapılacak yayın ve haberlerde yasaların ve gazetecilik etiğinin ön planda tutulmasını önemle arz ederiz" ifadesine yer verildi.

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalarda yer edinen Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Boy, hastanede tedavi altında alındı.

Yoğun bakıma kaldırıldı

Sözcü'de yer alan habere göre; Olay, 25 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, yoğun bakıma alındı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

"Gücüne güveniyorum"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nihal Candan, 4 gün önce sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşarak "Anılarımız için çok teşekkürler. Yeniler için dua ediyorum. Gücünü biliyorum, gücüne güveniyorum" dedi.

Nihal Candan Instagram hesabından bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada "Müvekkilimiz Nihal Candan hakkında üzücü hadise ile alakalı gerçek dışı gerekçelerle kasıtlı paylaşımları çeşitli basın yayın organlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Elim olayla ilgili yapılacak yayın ve haberlerde yasaların ve gazetecilik etiğinin ön planda tutulmasını önemle arz ederiz" ifadesine yer verildi.