Niğdeli pazarcı: Bir kadın bana 'çocuğumun kumbarasını bozdurdum, pazara çıktım' dedi

Niğdeli pazar esnafı, “Kadın bana, ‘çocuğumun kumbarasını bozdurdum pazara çıktım’ dedi. Gözlerim doldu, parasını iade ettim, ‘afiyet şeker olsun’ dedim. Bu vatandaş geçimi neyle yapacak?” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Bor’da Pazar esnafının sorunlarını dinledi. Bir pazarcı, “Vatandaşın alım gücü yok, bitik. Vatandaş yarım kilo, 1 kilo zor alıyor. Daha yeni bir tane patlıcan verdim 6,5 lira” ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf ise şunları söyledi:

“Bir haftada 6-7 lira mazota zam geldi. Hali aradım sabah, ‘5 milyon lira (5 lira)’ diyor ben bu malı kaça getirip, kaça satacağım. 6 liraya bana verir, işçiliği yok, poşet param yok, emeğim yok. 8 lira desem pazarda bana ne yaparlar, ben mal satamıyorum eve ekmek götüremiyoruz. Getiriyoruz, 10 milyarlık (10 bin liralık) mal, eve varıyorum 10 milyar (10 bin lira). Hani benim emeğim, hani ekmek kazanacaktık? Perişanım. Mazota dün geldi 1 lira, bugün 1,5 lira etti 2,5 lira geçenlerde de geldi bu fiyatları tarih yazmadı. Dünyada başka bir ülkede yok böyle zam."

''Kadın bana, ‘çocuğumun kumbarasını bozdurdum pazara çıktım’ dedi; gözlerim doldu''

Pazarcı esnafı, "Geçen gözümün önünde oldu. Kadın bana, ‘çocuğumun kumbarasını bozdurdum pazara çıktım’ dedi. Gözlerim doldu, parasını iade ettim, ‘afiyet şeker olsun’ dedim. Bu vatandaş geçimi neyle yapacak? Su parası bir kamyon para, mazot bir dünya para, gübre bir dünya para. Şimdi tarla sulamaya kalk 150 milyar (150 bin lira) para, 150 de (150 bin lira) mazot eder 300 milyar (300 bin lira). Ne ekecek ne kaldıracak. Bir de kurak gitti memleket, mahsul olmadı…" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise "Niğde'de pazar geziyoruz vatandaşın alım gücü daraldığı için pazarda alışveriş yapamadığı için şikayetçi esnafımız da getirdiği ürünü satamamaktan ve para kazanamamaktan dertleniyor" diye konuştu.

''Esnaf bu durumda batacak sonumuz batık''

Bir başka pazarcı esnafı, "Ben turpun torbasını 48 liraya yerinden alıyorum, havucu 4 liraya yerinden alıyorum burada 5 liraya satıyorum mazot 22 lira. Bugün Niğde pazarından Bor'a gelmek 120 lira arabam mazot yakıyor adalet mi bu? Esnaf bu durumda, batacak sonumuz batık. Benim tezgah paramı versinler bırakır giderim bu işi. Ben 3 haftadır 25 bin lira zarardayım bugün 22 lira mazot olursa bu esnaf ne yapacak poşet 30 lira halk bana diyor ki 'yarım kilo havuç ver'. Nasıl vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA