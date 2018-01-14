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Niğde'de 23 yıllık 'hasret bitti': CHP boş arazideki 'havaalanı'na 'maket uçak' indirdi

14 Ocak 2018 14:28

CHP, 1995'te temeli atılan ancak aradan geçen 23 yılda yapılamayan Niğde Havaalanı'na temsilen ‘uçak indirdi', milletvekili halkı selamladı. Partinin Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, il başkanı, ilçe başkanları ve diğer partililerle havaalanı yapılacağını söylenen boş araziye gitti. Gürer, yıllar önce temeli atılan ‘havaalanı' için AKP'li cumhurbaşkanı, başbakan ve ulaştırma bakanlarının söz verdiğini ancak bir türlü sözlerini tutmadıklarını ifade etti. Gürer, getirdikleri ‘uçak' için de “Uçağı havaalanı olacak alana indirdik. Boş vaatleri teşhir ettik” dedi. Vekil, üzerine uçak fotoğrafı yerleştirilen panodaki merdivenlerden inerek kendisini bekleyen halkı selamladı.

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