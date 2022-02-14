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Niğde'de -5 derecede ucuz yağ ve pirinç kuyruğu

"Taneyle domates, biber alır hale gelmişiz; memleketin son durumu"

14 Şubat 2022 15:54

Niğde’de vatandaşlar, ucuz yağ ve pirinç alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) satış noktasında soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Bu vatandaşlar, yağ ve pirinç kuyruğunda. Ucuz yağ ve pirinç almak için -5 derecede kuyrukta bekliyorlar… Hükümet bence bu durumdan utansın biraz" dedi.

TMO’nun ucuz ayçiçeği yağ ve pirinç satışları sürüyor. Vatandaşlar da piyasadan daha ucuza yağ ve pirinç alabilmek için TMO’nun satış noktaları önünde saatlerce bekliyor. TMO’nun Niğde’deki satış noktasının önünde de bugün uzun kuyruklar oluştu. Niğdeliler, yağ ve pirinci ucuza alabilmek -5 derecede kuyrukta bekledi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün TMO'nun önündeyiz. Bu vatandaşlar, yağ ve pirinç kuyruğunda. Ucuz yağ ve pirinç almak için -5 derecede kuyrukta bekliyorlar. Daha önce hükümet, ‘Sizin döneminizde yağ kuyrukları var, mazot kuyrukları var, akaryakıt kuyrukları var’ diyordu. İşte günümüzde vatandaşlar yağ kuyruğunda. Zam geleceğini duyduklarında petrolde mazot ve oto gaz kuyruğunda. Taneyle domates, biber alır hale gelmişiz; memleketin son durumu, vatandaşın son durumu. Hükümet bu durumdan utansın biraz bence."(ANKA)

Biğdeucuz yağ kuyruğuucuz pirinç kuyruğuCHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem

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