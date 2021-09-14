T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nicholas Kasırgası karaya ulaştı, Teksas'ta hayat durdu

Saatteki hızı 120 kilometreye ulaşan kasırganın, Houston’da 18 inç yağış getirmesi tahmin ediliyor

14 Eylül 2021 10:39

ABD’de şiddetli yağış ve fırtına getirmesi beklenen Nicholas Kasırgası kategori 1 seviyesinde Teksas kıyılarına ulaştı.

Meksika Körfezi’nde etkili olan Nicholas tropik fırtınası güçlenerek Teksas kıyılarına ulaştı. Nicholas fırtınası karaya ulaşmadan önce kategori 1 seviyesinde kasırgaya dönüştü. Kasırganın şiddetli yağış, rüzgar ve yüksek dalgalara yol açması bekleniyor.

Saatteki hızı 120 kilometreye ulaşan kasırganın, Houston’da 18 inç yağış getirmesi tahmin ediliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, metropol bölgelerinde hayati tehlikeye neden olacak ani sellerin etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Houston'da sele karşı barikatlar kurulurken, yetkililer bölge sakinlerine gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı. Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner yaptığı açıklamada, "Şiddetli yağış tahminleri nedeniyle herkesi bu geceden itibaren yarına kadar araba kullanmaktan kaçınmaya çağırıyorum" dedi.


Kasırga nedeniyle Houston’daki havalimanlarında birçok uçuş iptal edilirken, kanaldaki gemi trafiğinin de durduğu belirtildi. Dün itibarıyla fırtınadan etkilenen bölgelerde eğitime ara verilirken bugün de okulların kapalı olacağı bildirildi. Teksaslılar, araçlarına yakıt doldurmak, içme suyu, tuvalet kağıdı, süt ve yumurta gibi gıdaları stoklamak için bölgedeki benzin istasyonlarına ve süpermarketlere akın etti.

ABDNicholas KasırgasıTeksas

Diğer Videolar

Üniversite mezunu genç sesi titreyerek anlattı: Squid Game'i siz burada gerçek yapın herkes katılacaktır, çağırsalar koşa koşa giderdim

Kılıçdaroğlu’ndan La Casa de Papel’li gönderme: Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Kasım 2021

Mithat Sancar: İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir

Kılıçdaroğlu Yozgat'ta konuştu: Son 20 yılda burada irili, ufaklı 230’un üstünde fabrika kapandı; işsizliğin olduğu yerde insanları tutamazsınız

İyi Parti, Meral Akşener'in yürüdüğü anları paylaştı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24